Virgin Tonic : Dexter revient avec une saison 9 en 2021 !

S'il y a bien une information à laquelle on ne s'attendait pas du tout, c'est bien celle-là ! Lancé en 2006 sur Showtime aux Etats-Unis, Dexter rencontrera un grand succès et sera prolongé jusqu'à la huitième saison avant de s'arrêter fin 2013. Un véritable succès pour ce projet original qui met à l'honneur l'histoire dingue de Dexter Morgan, un tueur en série qui travaille pour la police de Miami, au département de la Criminelle. Interprété par l'excellent Michael Carlyle Hall, le célèbre personnage devrait donc faire son retour en 2021. Du moins, c'est ce qu'a annoncé le compte Twitter de Showtime (voir ci-dessous) avec une courte bande-annonce dans laquelle on peut voir les détails sanguins qui ont fait le succès de la série. Le tournage de cette nouvelle saison devrait débuter au début de l'année prochaine pour une diffusion à l'automne 2021. Il faudra donc vous armer d'encore un peu de patience avant de jeter un œil aux dix nouveaux épisodes commandées par la chaîne en charge de la diffusion de ce programme mythique !