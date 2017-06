Virgin Tonic : Devenez baby sitter pour 4700 euros par mois... dans une maison hantée !

A première lecture, le job fait rêver. Ce couple britannique propose en effet sur le site Childcare un salaire mensuel de 4700 euros pour garder leurs deux enfants de 5 et 7 ans dans le sud de l'Ecosse. Selon leurs dires, la maison est "charmante, spacieuse, historique" avec une vue "spectaculaire". Détail plutôt intéressant, il y a 28 jours de congés payés par an ! Mais gros bémol, la maison de la famille est hantée, comme cette habitation ! A tel point que 5 filles au pair ont déjà pris leurs jambes à leur coup après des phénomènes surnaturels peut-on lire dans le Telegraph.

Lassé de voir tout le monde partir, le couple précise : "On nous a dit qu’elle était hantée quand nous l’avons achetée, mais nous avons décidé de garder un esprit ouvert et de l’acheter quand même. Cinq filles au pair ont décidé de partir l’année dernière, chacune invoquant des incidents surnaturels comme cause de départ, comme des bruits étranges, du verre brisé et des meubles qui bougent tout seuls." De quoi faire réfléchir avant de signer ! Les parents qui n'ont jamais assisté à ces phénomènes se disent prêts à augmenter le salaire de la future nounou parce que la succession de filles au pair nuit à l'équilibre des enfants... Alors si vous vous sentez suffisamment préparé, n'hésitez pas à postuler par ici. Sachez également que la véritable maison d'Amityville est en vente.