Virgin Tonic : Deux façons d'augmenter ses chances au premier rendez-vous 

Le premier date, c'est un enfer : on ne va pas se mentir, c'est compliqué de briser la glace et de -vraiment- se sentir à l'aise. Heureusement, le Virgin Tonic s'intéresse à vos relations. Et aujourd'hui, l'équipe a deux petits tips à vous partager !

Quel est le meilleur moment pour aborder votre crush ? Alors que certains pencheraient pour 19h (le moment de l'Happy Hour) ou même l'heure du déjeuner, sachez que 9h30, c'est le meilleur moment ! Pourquoi ? Tout simplement parce qu'à cette heure de la journée, on a encore l'esprit vide. Pas de tracas du quotidien, pas de petit problème à régler. On la tête claire. Et c'est le mieux pour se consacrer à l'autre.

Croyez-le ou non, pour aborder la personne qui est dans votre viseur, le meilleur sujet de conversation est la pomme de terre. Oui, le légume. Et le plus beau, c'est que c'est une étude sérieuse relayée par le magazine Biba.

Avec tout ça, vous serez parés pour votre prochain rendez-vous !