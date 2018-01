Virgin Tonic : Désireux de remporter le gros lot ? Le tabac le plus chanceux de France se situe...

On vous parlait hier de cette boulangerie qui vous propose d'acheter une galette des rois afin de tenter de remporter un lingot d'or. Aujourd'hui, on aimerait vous parler d'un tabac qui semble être béni par les dieux du jeu de la gratte. Ce vendredi 12 janvier, un jeune homme de 24 ans a remporté la somme de 500 000 € en grattant un Cash de la Française des Jeux au bar-tabar Le Cobra à Parigné-l’évêque (27, avenue du Dr Gallouédec).

La gérante du Cobra, Catherine Duchemin, résidant à Parigné depuis 9 ans, n’en revient toujours pas : "Il n’en revenait pas. C’est une chance formidable et je suis heureuse que ça tombe sur un jeune qui travaille et qui a la tête sur les épaules." Le plus étonnant, c'est que trois semaines auparavant, le 26 décembre dernier, dans la même commune, la charmante somme de 25.000 euros a été gagnée par une habitante, grâce à un ticket Illico trouvé dans une pochette cadeau offerte par son mari à Noël !