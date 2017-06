Virgin Tonic : Des supporters de Clermont fêtent la victoire nus... dans la piscine de Morgan Parra

Plus fort que les supporters irlandais de l'Euro 2016 qui chantent une berceuse à un bébé. La joie était en effet au rendez-vous pour de nombreux supporters du club de rugby... Pour fêter le titre de Champion de France de Clermont contre Toulon de ce dimanche soir au Stade de France (22-16), cinq d'entre eux ont décidé de piquer une petite tête après une nuit bien arrosée ! Les voilà alors dans la piscine de Morgan Parra ce lundi à l'aube...

Sur une vidéo qu’ils ont eu la bonne idée de nous faire partager sur Facebook, on peut les voir très en forme et dans le plus simple appareil en train de s'éclater dans la piscine du rugbyman. Sans oublier de le remercier pour le match évidemment ! On ne connaît pas la réaction du demi de mêlée mais la vidéo fait elle un carton sur les réseaux avec des milliers de vues en seulement une journée. Ce rugbyman a lui battu le record de 100m en sabot.