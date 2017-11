Virgin Tonic : Des pompiers appelés... pour des tartines de pain trop grillées

Aujourd'hui encore, Camille Combal et toute l'équipe du Virgin Tonic vous réveillent en douceur, dans la joie et la bonne humeur ! Et c'est une émission particulière qui se tient aujourd'hui, spéciale "Les 12 Coups de midi". Et avant de défier Christian Quesada, le roi des jeux télé, on vous donne une info. Après avoir découvert l'identité de la nouvelle Miss Univers, on vient d'apprendre une news totalement insolite. Les faits se sont déroulés à Rennes. Samedi soir vers 20h, les pompiers ont été appelés par des habitants du quartier Sarah Bernhardt, alertés par un dégagement de fumée dans un immeuble de vingt étages.

L'alarme s'est ensuite déclenchée, avant l'arrivée rapide de pas moins de huit camions de pompiers, qui ont mobilisé des moyens importants à cause de la hauteur du bâtiment. Ce que personne n'avait prévu, c'était que l'alarme s'était en fait déclenchée, à cause de tartines de pain grillées ! "Nous n’avons eu qu’à ventiler les logements", affirment les pompiers. On rappelle au passage qu'il est fortement interdit de solliciter les pompiers sans raison...