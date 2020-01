Virgin Tonic : Des pièces d'or 18 carats cachés dans la galette !

Vous le savez sûrement, le 6 janvier marquait l'Epiphanie. Et pour marquer le coup, le plus souvent, on tire les rois en mangeant une galette. Rien de nouveau jusque ici. Mais, et si on vous disait que la fève avait été remplacée par des pièces d'or ? Direction Bruxelles et plus précisément, à la pâtisserie Luc De Weerdt.

De l'or dans la galette

Et si vous êtes de passage en Belgique, on vous conseille vivement d'y faire un tour ! Sur la vitrine de la Boulangerie, vous verrez : “ L’épiphanie 2020 sera ornée d’or à la boulangerie De Weerdt. Six de nos galettes sont munies d’une pièce d’or 18 carats”.

La galette est composée d’une base de crème pâtissière et de frangipane. La pâte feuilletée est faite maison... rien que ça, ça fait envie ! Alors tentez votre chance, sait-on jamais !