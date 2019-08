Virgin Tonic : "Des paillettes dans ma vie Kevin !", la vidéo virale signée Ines Reg à ne pas manquer

Alerte talent ! Si vous ne connaissez pas encore Ines Reg, sachez que cette jeune humoriste de la région parisienne a tout pour réussir. Et si vous avez raté cette vidéo d'anthologie qui parodie une dispute de couple, on vous en supplie, allez y jeter un oeil : Llon y retrouve la jeune femme, se maquillant. Et quand on son petit ami lui propose un "Mcdo", elle explose : "La veste que j'ai sur moi, 35 euros, le débardeur Mango, 20 euros, le pantalon Uniqlo, 25 euros, la tablette pour mettre des paillettes sur mes yeux, 65 euros…", énumère t-elle. Et ce n'est que le début !

« C'est quand que tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin ? » - oui Kevin, quand ? Après la publication de cette courte vidéo sur les réseaux sociaux, l'humoriste (déjà vue au Marrakech du rire) a vu sa popularité grimper en flèche. "C'est un truc de ouf, je n'ai pas de mot, commente au Parisien la jeune femme. Cette vidéo, on l'a tellement faite à l'arrache… ", confie t-elle au parisien. On sait pas vous mais nous, on la regarde en boucle (et on ne s'en lasse pas !)