Virgin Tonic : des oiseaux bourrés sèment la panique au Minnesota ! 

Des oiseaux complètement saouls sèment la terreur à Gilbert, petite ville du Minnesota. Les deux mille habitants supportent depuis peu la horde d'oiseaux un peu trop éméchés... Comment est-ce possible, me direz-vous ? Eh bien, les volatiles ont un peu trop poussé sur la consommation de baies fermentées, ce qui a provoqué le chaos partout en ville. Une situation face à laquelle la police -et les habitants eux même, sont impuissants. Le chef de la police, Ty Techer explique le phénomène.

"On appelle ça les « beuveries de baies ». Les jeunes oiseaux on du mal à les gérer car leur foie n'est pas assez mature. Du coup, disons que... Qu'ils ont du mal à voler droit."

Pour cause, les oiseaux se jettent sur les pares brises et les fenêtres... A qui la faute alors ? Personne. Hormis à celle d'un automne précoce et surtout de l'horloge biologique des migrateurs. Même si la baisse des températures n'a pas poussé les oiseaux à migrer, cette dernière a tout de même accélérer la fermentation des baies. Résultat des courses, eh bien, un nombre conséquent d'oiseaux ont été exposés aux fruits alcoolisés. Rien de bien grave, dans l'ensemble. Après tout, ils finiront bien par dégriser à un moment donné !