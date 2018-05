Virgin Tonic : Des kangourous et Neil Armstrong dans les infos à connaître absolument

Vous ne voulez plus vivre ce moment gênant où, à la machine à café, vous ne savez pas quoi raconter à vos collègues ? Une fois la météo passée en revue et le week end raconté, il ne reste plus grand chose. Heureusement, le Virgin Tonic est à ! Ce matin, on vous parle des kangourous et de Neil Armstrong. Non, ça n'a aucun rapport mais oui, c'est de la culture.

Croyez-le ou non, les kangourous ont une technique bien à eux pour draguer. Quand il veulent qu'une femelle s'intéresse à eux ils... lui montrent leurs muscles. Eh oui.

En 2005, Neil Armstrong a porté plainte contre son coiffeur. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce dernier revendait ses cheveux sur un site de collectionneur. Sympa.

On espère ne pas vous dégoûter mais sachez que les moustiques vous piquent et qu'ensuite... ils urinent sur vous. Charmant.

Normalement, avec ça, vous devriez avoir de quoi passer le temps à votre prochaine pause !