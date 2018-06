Virgin Tonic : Des jumelles tentent d’échanger leur place en prison !

La folle histoire dont on vous parlait ce matin dans le Virgin Tonic a lieu à Sequedin, dans le Nord de la France. La soeur jumelle d’une prisonnière est venue lui rendre visite dans la maison d’arrêt où elle était en détention provisoire, celles-ci se sont vues dans un parloir, toutes deux habillées de la même manière et avec la même coupe de cheveux. Cela a bien entendu attiré l’attention des gardiens qui ont surveillé de près leur entrevue et ont remarqué qu’elles s’échangeaient des bijoux. À la fin de leur rencontre, ils ont bien sûr eu de sérieux doutes et leur ont fait passer un contrôle biométrique, mais le résultat était alors identique (même taille, même couleur des yeux). Ne lâchant pas l’affaire, les gardiens ont ensuite vérifié leurs empreintes digitales et ont à ce moment là découvert le pot aux roses… les deux soeurs avaient tenté d’échanger leurs places !

Ce qu’ont tenté de faire les deux soeurs jumelles âgées de 19 ans s’appellent une évasion par substitution. Résultat : elles ont fini toutes les deux en garde à vue, et la « vraie » détenue renvoyée dans sa cellule ensuite ! Bien tenté mais loupé, les deux jeunes filles ont dû un peu trop regarder et s’inspirer de la série Prison Break dont la saison 6 est en préparation !