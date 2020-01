Virgin Tonic : Des jumeaux ne naissent pas dans la même décennie

Direction les Etats Unis et plus précisément dans l'Indiana - là où Dawn et Jason, eux américains, ont eu des jumeaux. Jusque là, tout va bien. Mais, ils n'ont pas la même date de naissance !

Deux jumeaux naissent... mais pas dans la même décennie

Ils sont nés à 30 minutes d’écart, un le 31 décembre 2019 et l’autre le 1 er janvier 2020. Vous l'aurez compris, ils ne sont pas de la même décennie ! Joslyn est ainsi née à 23h37 le 31 décembre 2019, et son frère Jaxon à 00h17, le 1er janvier 2020.