Virgin Tonic : Des journaux connectés Harry Potter bientôt disponibles ?

Qui n'a jamais rêvé de lire des journaux qui s'animent à l'instar de ceux inclus dans les aventures de Harry Potter ? Ce type de support papier où les images et textes s'animent et se mettent à jour pourrait bien devenir réel. Si les fans ont réalisé le teaser du prequel sur Voldemort, ces derniers risquent d'être enchantés par cette nouvelle. En effet, le professeur David Frohlich qui est le directeur du centre de recherche sur le monde numérique de l’université du Surrey travaille actuellement sur un papier nommé "journal nouvelle génération" qui permettrait aux lecteurs d’accéder à des vidéos, des animations et des pistes audio en tournant les pages d’un livre ou en touchant simplement le papier. Et ce n'est pas tout, les utilisateurs pourront également créer leurs propres documents papiers interactifs !

Des journaux interactifs comme dans Harry Potter ça vous dit ?

"Nous avons l'intention de donner au papier une nouvelle vie numérique. Il existe des prototypes de papier interactif depuis quelque temps déjà, mais nous espérons que nos travaux aideront à créer une nouvelle génération de papier accessible à tous pour le XXIe siècle." explique David Frohlich. Ce dernier a reçu une bourse d' 1,7 million de livres sterling dans dans le cadre du "Programme pour l'économie numérique du Royaume-Uni" pour pouvoir avancer dans ses recherches. Comment est-ce que le professeur compte réaliser ce miracle ? Le contenu du journal s'ouvrirait en effet grâce à des appareils informatiques synchronisés et fonctionnera grâce à des capteurs tactiles intégrés dans ses fibres. Le projet est encore au stade de l'expérimentation et on ne sait donc pas quand le produit sera disponible.