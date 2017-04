Vous le savez, quand on boit trop, on passe souvent un sale quart d'heure le lendemain. Si vous sortez le samedi soir et que vous passez le dimanche suivant dans votre lit pour vous remettre d'une gueule de bois carabinée, alors ces étudiants de Yale ont peut-être trouvé un remède qui va vous plaire.

Ainsi, ils ont imaginé un mélange parfumé au citron, contenant des vitamines, des anti oxydants et des acides aminés. Mélangé à de l'eau, cette mixture peut contrer les effets indésirables de la gueule de bois comme les douleurs dans les jambes ou les vomissements. Par contre, il faut l'ingurgiter AVANT de boire pour un effet optimal. Si vous voulez investir, sachez que les étudiants à l'origine de cette poudre devrait bientôt la commercialiser et qu'il faudra débourser 4,60 pour obtenir une dose. Comme ça, le lendemain, vous pourrez boire votre café sans le rendre. Et si vous êtes de vrais warriors, vous pourrez même tester le café transparent !