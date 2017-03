Virgin Tonic : Un distributeur automatique d'huîtres sur l'île de Ré

Après le tout premier distributeur de Big Macs, on passe à un tout autre registre ! Pas question de malbouffe avec ce distributeur charentais de l'île de Ré. Ici, on trouve des huîtres en libre service sept jour sur sept et 24 heures sur 24. De quoi assouvir une envie subite d'huîtres à trois heures du matin ! Le distributeur réfrigéré propose effectivement des bourriches de 2 à 5 douzaines d'huîtres pour les adeptes du festin de nuit. Après tout, pourquoi pas !?