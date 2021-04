Virgin Tonic : Des déguisements de corps musclés ultra réels cartonnent en Chine

Qui n'a jamais voulu avoir un corps ferme et musclé ? Si vous avez déjà lâché votre programme de sport, alors peut-être que ce déguisement est fait pour vous.

L'entreprise Smitizen propose ainsi des costumes plus vrais que nature : pour la modique somme de 500 euros (au minimum), offrez vous un déguisement en silicone bluffant pour faire beau sur les photos... notez que selon le New York Times; "ces combinaisons existent en différentes versions. "Les futurs acheteurs ont le choix entre des artifices pour les bras et le buste, les jambes ou même le corps entier". Selon Ulyces, "l'entreprise Smitizen « très populaires sur les sites de commerce en ligne chinois comme Taobao ou Aliexpress "...

Des déguisement plus vrais que nature

Alors si vous n'avez pas le courage de vous sculpter un corps de rêve pour l'été, vous savez ce qu'il vous reste à faire.