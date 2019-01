Virgin Tonic : Des chaussons à l'effigie de votre animal de compagnie ? C'est maintenant possible

On ne le dira jamais assez, les animaux de compagnie ont un effet bénéfique sur les humains. Et la bonne nouvelle, c'est que pour rester bien au chaud cet hiver (et pour avoir votre dose de réconfort quotidienne), il existe dorénavant des chaussons à l'effigie de votre animal de compagnie. Oui, c'est vrai et non, on ne plaisante pas. Croyez-le ou non, l'entreprise américaine CuddleClones vous propose de reproduire des chaussons moelleux et bien chaud... à l'effigie parfaite de vos animaux de compagnie.

Vendus près de 199 dollars (175 euros environ), ces chaussons ont -visiblement - conquis le coeur des consommateurs qui ne s'empêchent absolument pas d'en poster des photos sur les réseaux sociaux - parce que, pourquoi s'en priver ? Chien ou chat, tous les vrais fans d'animaux seront ravis de s'essayer à la tendance. Et parce qu'il n'y a pas de raison que vos animaux ne soient pas couverts cet hiver, sachez qu'il existe maintenant le legging pour chien ! On n'arrête pas le progrès.