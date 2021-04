Virgin Tonic : Des castors privent une ville d'internet

Récemment, les 900 habitants de la petite ville de Tumbler Ridge (basée au Canada) ont été privés d'internet pendant près de 36 heures. La raison ? Des castors se sont attaqués aux câbles de la fibre optique. "Des castors ont rongé notre câble en fibre optique à plusieurs endroits, causant des dommages importants. Notre équipe a localisé un barrage à proximité et il semble que les rongeurs aient creusé sous terre le long du ruisseau pour atteindre notre câble, pourtant enterré à presque un mètre de profondeur et protégé par un conduit de plus d’un mètre d’épaisseur.", a expliqué le fournisseur d'accès à internet local.

Privés d'internet

Il faudra 36 heures pour remettre la connexion. Visiblement, les rongeurs souhaitaient construire un barrage.