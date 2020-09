Virgin Tonic : Des bébés tortues naissent sur une plage de Fréjus

Visiblement, la plage de Fréjus est prisée par les animaux sauvages ! En 2016, une tortue caounne était déjà venue pondre ses oeufs sur cette même plage. En juillet dernier, deux tortues Caretta caretta (ou Caouanne) ont réitéré l'expérience. Ainsi, depuis 24 heures, les premiers oeufs ont commencé à éclore. "Ce sont des personnes présentes sur la plage qui en ont donné le signalement après avoir observé entre 10 et 20 petites tortues qui partaient à la mer ", a ainsi expliqué Sidonie Catteau (référente locale du Réseau des tortues marines de Méditerranée française (RTMMF) et chargée de projet à l'association Marineland).

Des tortues naissent sur les côtes françaises

« Nous allons continuer notre surveillance, car nous ne savons pas s'il reste encore des œufs qui vont éclore dans le nid, qui peut en compter jusqu'à 90, précise Sidonie Catteau. À un moment, c'est comme un gros bouillon, les tortues sortent toutes en même temps et puis, c'est la course vers la mer qui était distante de 7 à 8 mètres », poursuit-elle. Si les plages basées en Grèce, en Tunisie ou encore en Italie sont plus prisées pour les nidifications, les côtes françaises sont, depuis 2016, de plus en plus choisies.