Virgin Tonic : Depuis la sortie de la série Le Serpent sur Netflix, la vente de ces lunettes explose !

Désormais, tous les matins aux alentours de 7h30, Ginger a carte blanche pour aborder le sujet de son choix... dans la Ginger Story ! Et en bonne spécialiste des réseaux sociaux, cette dernière s'attèle bien évidemment à vous partager une information qui a fait le buzz sur la toile peu de temps avant et à côté de laquelle vous êtes peut-être passés. L'occasion pour notre chroniqueuse de vous faire part d'un sujet intéressant et sur lequel vous pourrez discuter avec elle directement depuis les réseaux du Virgin Tonic.

Impossible de l'avoir raté ! Depuis sa sortie en avril dernier, le programme Netflix Le Serpent a énormément fait parler de lui. Et il y a de quoi. La série revient sur l'histoire de Charles Sobhraj, tueur en série responsable de la mort de nombreux touristes en Asie dans les années 70. Des péripéties qui glacent le sang et qui nous renvoient tout droit dans une décennie vieille d'un demi-siècle. Incarné par le brillant Tahar Rahim, le personnage principal a tout de la panoplie idéale des seventies. Du jeans flares à la petite veste en cuir en passant par la chemise à fleurs ou les lunettes aviator, tout est réuni pour plaire aux spectateurs. Et justement, il semblerait que cette piqure de vintage ait eu un effet immédiat sur l'envie de shopping des spectateurs...

En effet, à en croire la plateforme Stylight, les clics liés à ces fameuses lunettes XXL style aviateur auraient bondi de pas moins de 78%. Des chiffres totalement dingues qui démontrent parfaitement l'influence de ces nouveaux programmes sur les populations. Dirigés d'une main de maître par des géants tels que Netflix, Amazon Prime ou encore Disney+, ces derniers ont une influence très importante que l'on aurait autrefois pu assimiler aux magazines ou aux films dévoilés au cinéma. Et vous, ça vous tente une paire d'aviator ?