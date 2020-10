Virgin Tonic : Depuis l'annonce du couvre-feu, la vente de bière explose

Annoncé il y a deux semaines, le couvre-feu a -une fois de plus- changé les habitudes des français. Mais, visiblement, ils ont également changé leurs habitudes de consommation : les supermarchés ont relevé une hausse de 10 % de la vente de bière entre le 12 et le 18 octobre -soit la semaine précédent le début du couvre-feu.

La vente de bière explose !

Notez que la vente en ligne a -elle aussi- augmenté avec une hausse de 54 % des ventes de bières en e-commerce. « Les Français ont également acheté des produits permettant d'assurer les repas à domicile comme les pâtes alimentaires (+14 %) ou les soupes et potages (+16 %) pour l'épicerie salée et les poissons (+14 %) et les plats cuisinés (+13 %) pour les surgelés salés », explique le panéliste Iri.

Il est temps de faire des stocks !