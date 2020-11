Virgin Tonic : Depuis des mois, cette femme vit un enfer à cause de son prénom !

Il y a des fois, dans la vie, on peut se dire que l'univers se ligue contre nous ! C'est notamment le cas de cette britannique de 49 ans. Alors que tout allait parfaitement bien dans sa vie, Madame Newton est, depuis quelques mois, victime de harcèlement et de moqueries. Pourquoi ? Car elle s'appelle Corona Newton. Un prénom dur à porter par les temps qui courent mais qui lui cause désormais un vrai mal-être. En effet, si cette dernière était déjà surnommée Guinness ou Budweiser (à cause de la bière Corona), elle doit désormais faire face à une autre vague de haine.

Si elle explique à la BBC que de nombreuses personnes ne la prennent pas au sérieux, elle raconte aussi les nombreuses blagues téléphoniques de mauvais goût ou les sourires dans la voix lorsqu'elle dit son prénom en public. "Comme si j'allais écouter quelqu'un qui a le même nom qu'un virus !"se justifie t-elle avec émotion. Une période difficile pour cette dame originaire de Manchester dont les parents avaient hésité entre Caroline et Sarah lors de sa naissance...