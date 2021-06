Virgin Tonic : Défi relevé pour Patrick Bruel et son #NagawikaChallenge (VIDEO)

Ce lundi 21 juin, Manu Payet et toute l'équipe du Virgin Tonic célébraient comme il se doit la Fête de la Musique ! Un moment absolument délicieux pour tous les fans de cet événement qui ont ainsi pu retrouver la chanteur Patrick Bruel au micro de notre animateur favoris. Et entre deux chansons, le leader de la matinale de Virgin Radio a lancé un défi absolument dingue à l'interprète de Place des grands hommes. En effet, ce dernier a demandé au célèbre chanteur d'interpréter la chanson de Nagawika lors de la célébration de la Fête de la Musique sur France 2 à laquelle il devait assister en direct ! Patrick Bruel a t-il relevé le défi lancé par Manu ? Voici la réponse !

C'est donc un sans faute pour l'un des chanteurs préférés des français qui réussit avec brio à relever son défi du #NagawakiChallenge. Aidé de Garou et de Laury Thilleman, l'artiste a interpréter quelques couplets de sa chanson absolument hilarante. Un moment fou durant lequel ce dernier n'a pas pu s'empêcher de pouffer quelques rires. On vous laisse découvrir cette scène qui a énormément touché l'équipe du Virgin Tonic et Manu Payet, ravis d'avoir été à l'origine de ce challenge.