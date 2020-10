Virgin Tonic : Découvrez l'association VRAC, le bien manger accessible à tous !

Vous ne connaissez pas encore VRAC ? Il faut remédier à cela. L’association VRAC favorise le développement de groupements d’achats dans les quartiers prioritaires de la politique des différentes villes telles que Lyon, Strasbourg, Paris, Bordeaux ou encore Toulouse. Le projet de l’association est orienté vers l’accès du plus grand nombre à des produits de qualité issus de l’agriculture paysanne/biologique/équitable à des prix bas, grâce à la réduction des coûts intermédiaires (circuits-courts) et superflus (limitation des emballages). Ainsi, VRAC permet aux habitants de ces quartiers de s’inscrire dans un mode de consommation durable et responsable, qui repose sur le collectif et les dynamiques locales pour faire face à la précarité et proposer un autre rapport à la consommation, à la santé et à l’image de soi.

