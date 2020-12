Virgin Tonic : Découvrez quels sont les sites internet les plus visités cette année !

En 2020, la crise du coronavirus aura grandement chamboulé nos habitudes ! Des transformations qui ont été ressenties dans la liste des sites les plus visités cette année. En effet, parmi les 100 sites internet les plus visités en France, on découvre ainsi d'importantes montées dans le classement comme Netflix qui passe de la 60e à la 13e place en seulement quatre ans. Il faut dire que la plateforme de vidéos à la demande aura été grandement utilisée durant le confinement. En revanche, certains sites demeurent en tête tels que les moteurs de recherche (Google, orange...) ou encore les réseaux sociaux (Facebook, Twitter...). Découvrez la liste complète ici. Attention toutefois, il s’agit de données estimées par l’outil Similarweb et cela ne doit pas être pris pour autant comme fiable à 100 %.

#1 - Google.com

#2 - Facebook.com

#3 - YouTube.com

#5 - Orange.fr

#10 - Twitter.com

#17 - Lemonde.fr

#35 - marmiton.org

#41 - allocine.fr