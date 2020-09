Virgin Tonic : Découvrez quels sont les produits les plus vendus pendant le confinement !

Trois mois enfermé chez soi, c'est long ! Si certains ont misé sur la lecture, la cuisine ou les séries, d'autres ont préféré se passer le temps en faisant du shopping en ligne. Une activité qui peu s'avérer agréable mais peu enrichissante d'un point vue financier. Mais alors, faites-vous partie de ces français à avoir fait chauffer la carte bleue ? Voici quelques-uns des objets les plus demandés pendant le confinement !

Si l'on en croit le journal Ouest-France, ce sont les produits utiles au quotidien qui ont vu leurs ventes décoller. Parmi ces derniers, on relèvera les imprimantes, les congélateurs, les objets pour se coiffer (comme les tondeuses) ou encore les jeux de société. Des achats qui se sont avérer très précieux quand on est enfermé chez soi. Pour la petite anecdote, en France, Amazon a révélé que les Français adorent les puzzles et les jeux de société, premier marché européen en la matière. Enfin, il semblerait que la population de l'Hexagone se soit également emballée sur l'achat de vélo (les ventes de Go Sport et Décathlon ont notamment explosé de 300 %) devenu le meilleur moyen de faire du sport pendant cette période morose.