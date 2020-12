Virgin Tonic : Découvrez quelques pépites aperçues sur Tinder !

Comme Ginger nous l'a appris ce matin, près d'un français sur trois est désormais présent sur les sites de rencontres. Des chiffres qui ont fortement augmenté depuis le premier confinement et qui font de ces applications le seul et unique moyen (ou presque) de trouver l'amour. Bien entendu, il y a des bons côtés... mais aussi des mauvais ! Si il vous est déjà arrivé(e) de tomber sur des pépites, notre chroniqueuse a dégoté un compte Instagram qui répertorie quelques-uns des profils les plus audacieux : tinderetsespepites. Du plus drôle au plus lubrique en passant par le gros lourd, il y en a pour tous les goûts. Et même si on swipe left (glissement à gauche = je n'aime pas), ça nous permet au moins de bien rigoler ! Et par les temps qui courent, ce n'est pas de refus !