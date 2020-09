Virgin Tonic : Découvrez quelles célébrités sont nées le même jour que vous !

Et vous, avec quelle célébrité partagez-vous votre anniversaire ? Si jamais vous vous posiez la question, sachez qu'il existe un site qui vous permet de le savoir. Pour avoir une idée des célébrités qui pourraient passer à votre soirée d'anniversaire, rien de plus simple : il vous suffit d'entrer votre date de naissance et de laisser l'algorithme travailler. A partir de là, vous obtiendrez la liste complète des célébrités nées le même jour que vous !

On vous laisse tester... et on prie pour que vous ayez un joli casting !