Virgin Tonic : Découvrez pourquoi Madonna a refusé de faire un album avec David Guetta !

Il est à l'origine du plus grand tube des Black Eyed Peas, de l'un des titres phares de Sia ou encore de Kid Cudi ! Vous l'aurez compris, c'est bien de David Guetta dont il s'agit. Récemment interrogé par McFly et Carlito sur leur chaîne YouTube, le DJ et producteur français en a profité pour raconter une anecdote totalement dingue sur l'une des plus grandes stars au monde : Madonna. "Je fais un remix pour Madonna il y a très longtemps et je gagne un Grammy pour le remix. Elle m'appelle après. Elle me dit qu'elle adore ce remix et elle me propose de produire son prochain album" raconte l'artiste à l'origine du titre Love Don't Let Me Go.

Invité à déjeuner avec elle, David Guetta explique alors ce moment intime avec la reine de la Pop. Une rencontre tout ce qu'il a de plus normal jusqu'à ce que celle-ci lui pose une question intime. "Elle me demande mon signe astrologique. Je lui réponds scorpion. Tout à coup, elle fait une tête et elle me dit, 'Je suis désolée, on ne va pas pouvoir travailler ensemble. C'était un plaisir de te connaître. Au revoir'" confie le français aux deux Youtubeurs. Un moment totalement lunaire dans lequel un album entre les deux stars de la musique a été avorté avant même d'entamer les discussions. Connue pour ses frasques et ses caprices, Madonna a donc tout simplement évincé l'un des DJ les plus talentueux de la planète à cause de son signe astrologique. Une histoire ahurissante dont ce dernier semble s'être parfaitement remis aujourd'hui. Comme on dit, mieux vaut en rire qu'en pleurer.