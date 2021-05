Virgin Tonic : Découvrez Moderato, la boisson qui offre une nouvelle expérience !

Une info, un bon plan ou une anecdote qui sent bon la bonne humeur, ça vous tente ? Désormais, tous les matins aux alentours de 9h30, Mélanie nous offrira un moment de bonheur avec Plus Mel la vie ! L'occasion pour la plus positive des chroniqueuses du Virgin Tonic de partager quelque chose qui pourrait bien vous mettre un peu de baume au cœur. Et avec la morosité de la période actuelle, on se dit que ce n'est pas de refus. C'est parti !

La boisson Moderato.

Mélanie n'est pas forcément une grande amatrice d'alcool ! En revanche, elle aime la nature et entend bien la respecter. C'est pourquoi elle a décidé de nous présenter la boisson qui "va faire swinguer l'été" comme précise le magazine Biba. Proche du vin rouge, blanc et du rosé, Moderato est la première boisson avec 5 % d’alcool et zéro pesticide issu du vin. Une grande première. L'occasion de se rafraîchir tout en étant éco-respectueux.

"C’est une boisson fraîche et légère qui permet de s’allier avec des repas moins conventionnels : brunch, pique-nique, apéro-dinatoire et toutes les occasions de festoyer en douceur. Elle plaît à tous, aussi bien aux femmes qu’aux hommes qui souhaitent réduire le taux d’alcoolémie de leur consommation quotidienne. Notre boisson Le Moderato s’adresse surtout aux curieux et aux amoureux de notre beau patrimoine viticole français." précise Sébastien Thomas, le con-fondateur de ce produit. Ne contenant aucun produits chimiques et étant vendu dans des bouteilles en verre partiellement recyclé et avec des étiquettes et un bouchon recyclés eux-aussi, Moderato se veut respectueux de l'environnement. "Chez Moderato, nous considérons qu’il est temps de lâcher la grappe à la planète." termine le créateur de ce nouveau produit !