Virgin Tonic : Découvrez les 25 meilleurs actrices et acteurs du XXIe siècle !

Il y a quelques semaines, Michael B Jordan était élu Homme le plus sexy du monde par le magazine People. Une distinction qui n'arrive pas toute seule puisque ce dernier vient également d'être classé à la 15e place des meilleurs actrices et acteurs du XXIe siècle. Révélé il y a quelques jours par le très sérieux New York Times, l'article se veut le reflet des spécialistes du septième art sur les meilleures performances d'artistes. On y retrouve ainsi de nombreuses personnalités américaines mais aussi des françaises avec Catherine Deneuve en 21e position et, surtout, Isabelle Huppert, en seconde position du classement. Elle arrive juste après Denzel Washington, élu meilleur acteur de ces vingt dernières années. Comme le précise le célèbre média américain, voici donc "25 bonnes raisons de toujours aimer les films" ! On vous laisse découvrir le classement !

#23 : Mahershala Ali

#22 : Melissa McCarthy

#21 : Catherine Deneuve

#18 : Willem Dafoe

#15 : Michael B. Jordan

#13 : Tilda Swinton

#12 : Joaquin Phoenix

#10 : Saoirse Ronan

#9 : Viola Davis

#8 : Zhao Tao

#7 : Toni Servillo

#6 : Song Kang Ho

#5 : Nicole Kidman

#4 : Keanu Reeves

#3 : Daniel Day-Lewis

#2 : Isabelle Huppert