Virgin Tonic : Découvrez le Top 5 des noms les plus donnés aux chats et chiens !

Chaque année, I-Cad, une société du Val-de-Marne qui gère le fichier national d’identification des carnivores domestiques (chiens, chats et furets), publie un palmarès des prénoms les plus attribués à nos animaux domestiques préférés. D’après ce fichier très attendu par les chroniqueurs du Virgin Tonic, les noms Chaussette, Kitty et Sweetie ont été les plus attribués aux chats, rapporte Le Parisien. Des noms qui se concentrent, comme vous pouvez le constater, beaucoup à de la nourriture. Idem pour les chiens puisque les trois noms les plus donnés sont Rilette, Robbie et Loky. Un peu plus loin dans le classement, on y retrouve également Pitta et Ravioli. Ne nous demandez pas d'expliquer ces choix...

Sources : LP/INFOGRAPHIE

Très prestigieux également, les noms liés aux dessins-animés sont très populaires. C'est notamment pour cela que l'on retrouve dans ce classement les prénoms Maya, Nala, igrou, Loky et d'autres. La puissance de Disney dans toute sa splendeur. A noter également que chaque année, une lettre précise incite les propriétaires à choisir des prénoms qui commencent par cette lettre. En 2020, c'était le R, et cette année ce sera le S. Cette tradition est généralement utilisée pour les animaux de race.