Virgin Tonic : Découvrez le QI des femmes selon leur couleur de cheveux !

Après avoir découvert que la livraison (révolutionnaire) dans le coffre de votre voiture arrive, et que les parents privilégieraient les enfants du même sexe qu’eux, il est temps pour vous d'en apprendre un peu plus sur le QI des femmes selon leur couleur de cheveux. Et si tout ce qui va suivre entre dans le cas d'une généralité et d'une étude précise, il faut dire qu'il est grand temps pour les blondes malmenés par les inventeurs de blagues courtes, de prendre leur revanche !

Sachez que les blondes possèderait le QI le plus élevé, avec un taux de 103,2 points de qi. De leur côté, les brunes affichent un taux de 102,7 points de quotient intellectuel. Enfin, les rousses sont un peu à la traine, avec un taux de 100 points de qi ! On vous promet de revenir avec la même chose, côté masculin !