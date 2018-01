Virgin Tonic : Découvrez le pouvoir (presque) magique d'un stylo quatre couleurs !

Vous le savez, dans le Virgin Tonic, on vous partage toutes sortes de news. Entre l'adaptation du Cluedo au cinéma par Ryan Reynolds et cet automobiliste Russe qui s'est fait arrêté parce qu'il regardait un film au volant, il y a clairement de quoi faire. Mais ce matin, petite nouveauté ! C'est vous qui avez voté pour la news la plus intéressante. Clément, Ginger, Mélanie et Nico du Bureau ont eu une minute pour dénicher LA news qui vous intéresserait le plus. Et le grand vainqueur du sondage Twitter, c'est Clément - grâce à un stylo quatre couleurs.

Il y a quelques temps déjà, on avait eu peur de voir le vert disparaître du mythique stylo. Mais cette fois, il n'y a aucune peur à avoir. En fait, on a surtout appris qu'avec un stylo quatre couleur, on pouvait travers un trait de 12 km. Oui, 12 km. Evidemment, on ne vous encourage pas à essayer - vous y seriez encore demain matin. mais si vous voulez étaler votre science, c'est le moment !