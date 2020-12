Virgin Tonic : Angèle, Dua Lipa... découvrez le palmarès des Deezer Awards 2020 !

Qui dit fin d'année, dit bilan. Et justement, à cette période, nombreuses sont les plateformes qui décident de nous offrir une rétrospective de l'année écoulée - car non, il n'y a pas eu que du mauvais en 2020. Alors que Google nous propose son classement des recherches les plus effectuées cette année, Deezer a choisi de dévoiler ses artistes les plus écoutés. Tout de suite, découvrez le palmarès !

#10. Sia

#09. Imen Es

#08. Céline Dion

#07. Tones and I

#6. Lady Gaga

#5. Dua Lipa

#4. Billie Eilish

#3. Vitaa

#2. Angèle

#1. Aya Nakamura

#10. Sch

#09. Damso

#08. PNL

#07. PLK

#06. Naps

#05. Nekfeu

#04. Dadju

#03. Maes

#02. Ninho

#01. Jul

#10. The Kids Are Coming, Tones and I

#09. Deux frères, PNL

#08. VersuS, Vitaa & Slimane

#07. La machine, Jul

#06. Enna, PLK

#05. NAKAMURA, Aya Nakamura

#04. Les étoiles vagabondes : expansion, Nekfeu

#03. Destin, Ninho

#02. Les derniers salopards, Maes

#01. M.I.L.S 3, Ninho

Définitivement très urbain, ce classement place notamment des artistes tels que Jul, Aya Nakamura ou encore Ninho en tête. Angèle et Dua Lipa (dont le single Fever fait un carton), elles, se sont imposées dans le Top des artistes féminines les écoutées en 2020. Ces artistes seront-ils dans le classement l'année prochaine ? Seul le temps le dira !