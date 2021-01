Virgin Tonic : Découvrez le nouvel extrait du prochain OSS 117 (VIDEO)

Ce matin, histoire de nous mettre un peu de baume au cœur, Manu Payet et l'équipe du Virgin Tonic ont décidé de vous partager le nouveau teaser du prochain OSS 117 : Alerte rouge en Afrique Noire. On y découvre, encore une fois, un Jean Dujardin très en forme et des répliques toujours aussi tranchantes. ″Hubert n’êtes-vous pas le meilleur? Je répondrais oui ça serait de la prétention. Je répondrais non ça serait de la bêtise” peut-on ainsi entendre dans les premières secondes de cette vidéo hilarante qui nous promet déjà du lourd pour la sortie de ce troisième volet des aventures de Hubert Bonisseur de La Bath. Rendez-vous le 14 avril prochain au cinéma !