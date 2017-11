Virgin Tonic : Découvrez le jour et l'heure exacte de la semaine à laquelle on fait le plus fatigué !

Après avoir découvert le Top 3 des objets les plus vendus au monde, ou l'histoire de Sia qui a publié une photo d'elle nue que les paparazzi menaçaient de dévoiler, Camille Combal et toute l'équipe continuent de vous réveiller en douceur avec de la musique et des news insolites ! Et sachez aujourd'hui qu'il existe un moment très précis dans la semaine durant lequel on fait le plus fatigué. Alors, une idée ? Allez, on vous le révèle tout de suite !

En effet, c'est le mercredi à 15h30 que l'on fait le plus fatigué ! C'est aujourd'hui, dans l'après-midi, que vous avez le plus de risque que l'un de vos collègues vous dise "Ça va Thomas, t'as une petite mine aujourd'hui ?". C'est le magazine anglais Telegraph qui a partagé cette étude plutôt insolite. Et désormais, vous serez au courant qu'il faut vous chouchouter davantage le mercredi !