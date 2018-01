Virgin Tonic : Découvrez le Divorce Day, ce jour de l'année où les couples se séparent le plus

C'est bientôt le week-end et ce matin encore, on le prépare avec Camille et toute l'équipe du Virgin Tonic ! Et on commence en vous parlant de ...divorce ! Sil l'on apprenait il y quelques semaines qu'un tiers des gens divorcent à cause de Facebook, on découvre aujourd'hui ce que les anglo-saxons nomment le "Divorce Day". Sachez qu'il existe un jour dans l'année où les couples divorcent le plus. Saurez-vous deviner lequel ? Un indice, il a lieu ce mois-ci...

Le jour où l'on recense le plus de divorce a lieu le jour de la rentrée d'après les fêtes, à savoir le 8 janvier ! La cause principale des séparations se trouve non loin des fêtes de Noël... En effet, selon un sondage anglais mené par le cabinet Slater and Gordon auprès de 2 000 Britanniques, 37 % des couples mariés ont des problèmes d’argent et 22 % estiment que l’argent est la première cause de disputes. Et selon les avocats français, il y a de grandes chances de penser que ce Divorce Day a également lieu en France, en vue d'un pic de demandes de divorce élevé à cette même date. L'un des causes principales seraient l'argent. On comprend pourquoi cette américaine vient de divorcer d'une calculatrice pour épouser le jeu Tétris...