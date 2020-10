Virgin Tonic : Découvrez la racrêpe, la recette entre raclette et crêpe ! (VIDEO)

L'hiver approche et la bonne nouvelle, c'est qu'on a trouvé la recette parfaite pour braver le froid. Vous aimez les crêpes ? Vous aimez la raclette ? Ca tombe bien, la page ChefClub a imazginé un mix des deux. Au programme, la Racrêpe ! On vous laissez découvrir la recette en vidéo :

Si vous aimez le fromage (et sachez d'ailleurs qui vous permet de vivre plus longtemps), alors vous devriez adorer. De quoi egagyer vos longues soirées d'hiver ! Et si vous n'aimez pas les crêpes, il vous reste toujours les raclette bowls.