Virgin Tonic : Découvrez La Maison du Père Noël et gagnez des tonnes de cadeaux !

C’est déjà Noël les copains ! Du 4 au 14 décembre, Virgin Tonic vous dévoile La Maison du Père Noël qui est remplie de cadeaux ! Il y a plein de portes dans cette maison et derrière chaque porte, un cadeau, sauf une… celle qui ouvre la fameuse chambre du Père Noël ! Car attention les amis, si vous réveillez le monsieur à la barbe blanche, tout est perdu ! Après chaque porte ouverte, vous avez le choix : soit vous en ouvrez une autre et tentez de gagner de plus gros cadeaux, soit vous vous arrêtez avec les gains déjà remportés. Qu’allez-vous trouver dans La Maison du Père Noël ? Tenez-vous prêts ! A gagner, des chèques de 2000€, d’autres de 1000€, des weekends en Europe avec Vuelling, un Matelas Simba Queen Size, des consoles Nintendo Switch, des MacBook Air, des iPhone 8, des iPad, des Go Pro, des séjours pour voir Vianney cet été… Que du kiff !

Du 4 au 14 décembre, vous avez rendez-vous tous les matins dans le Virgin Tonic avec Camille Combal et toute sa team pour jouer à La Maison du Père Noël. Pour participer, c’est très facile, écoutez le Virgin Tonic de 7H à 10H et tentez de remporter des cadeaux de ouf ! Inscrivez-vous au 71213 et si vous êtes sélectionné, vous passerez à l’antenne pour franchir la première porte de la maison ! On compte sur vous, et surtout, ne réveillez sous aucun prétexte le Père Noël !