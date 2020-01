Virgin Tonic : Découvrez la litière auto-connectée !

Vous avez un chat ? Vous ne savez plus comment vous en sortir avec la litière ? N'en dites pas plus, on a ce qu'il faut : découvrez la litière auto-connectée. Comme le relaie Capital, beaucoup de projets ont été présenté au salon CES de Las Vegas dont PurrSong-Lavibot, une litière très spéciale : connectée, elle auto-nettoie la litière et la recharge pour vous.

La litière connectée !

Vous n’avez plus rien à faire juste à câliner votre chat. La latière vous prévient de la température, de la tenue de la litière, une sorte de compte rendu médical journalier. Elle s’auto-nettoie toutes les heures au maximum !

Dernière fonctionnalité, elle peut identifier quel chat est rentré dans la litière si vous en avez plusieurs. Le prix n'a pas encore été communiqué mais, ça ne saurait tardé !