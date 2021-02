Virgin Tonic : Découvrez comment la pandémie a influencé le choix des prénoms des nouveaux nés !

Il y a quelques semaines, nous fêtions les un an du début de la crise sanitaire mondiale ! Un anniversaire que l'on aurait préféré éviter mais qui, malgré tout, rappelle le fait que la COVID-19 est au coeur de nos vies depuis de nombreux mois. Beaucoup trop. Mais ça c'est une autre histoire. En revanche, ce que l'on aurait pas forcément imaginé, c'est que ce virus mortel ait eu un impact sur le choix des prénoms de nos enfants. Du moins, c'est ce que révèle le très sérieux New York Times dans une étude sur ce sujet.

En effet, si l'on en croit les dires de Pamela Redmond, à l'origine d'un site qui propose un immense choix de prénoms aux États-Unis, la signification du prénom des bébés est devenue plus importante que jamais en ces temps de pandémie. Et ça se comprend lorsque vous allez devenir parents. En effet, "Les parents sont attirés par les significations positives en ce moment, reflétant l'optimisme que représente l'arrivée d'un bébé dans leur vie, même quand les temps sont durs" explique celle qui a vu les visites de son site bondir de plus de 4 millions de vues par mois depuis mars 2020. Comme le précise l'article très complet du site Magic Maman, il semblerait que la consultation de prénoms tels que Zora, qui signifie "aube", Alma ("âme"), Lucius ("lumière"), Vivienne ("vivant" ou "vif"), Aurora (la déesse romaine du lever de soleil), Felix ("joyeux"), Frida ("paisible") et Zuri ("bon") a largement augmenté. On y découvre aussi que certaines personnes en manque de voyages choisissent des prénoms de lieux et que d'autres, isolées de leur famille, préfèrent des prénoms déjà portés par leurs proches. Et vous, vous êtes de quelle école ?