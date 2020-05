Virgin Tonic : Déconfinement, quel sport peut-on faire ?

Enfin ! Après deux mois d'arrêt, le pays reprend (peu à peu) ses habitudes. Et parmi celles-ci, le sport : plus d'horaires mais toujours quelques règles. Bonne nouvelle, BFM TV les a listées pour nous. Alors, que peut-on faire ou non ? Et surtout, comment ?

Comment refaire du sport ?

Centres equestres

Les Centres Equestres vont pouvoir rouvrir - en plein air.

Yoga & Fitness

En plein air. Si vous participez à des cours collectifs : prévoyez 4 mètres carrés d'espace par personne.

Course à pied et vélo

Il est important de laisser une distance de 10 mètres minimum entre deux personnes qui pratique ces activités et de 5 mètres pour la marche rapide. Une randonnée serait donc possible dans les espaces autorisés.

Golf

Un maximum de deux golfeurs par partie sera autorisé, avec une distance de 3 mètres à respecter entre chacun. Ils devront arriver avec leur propre matériel. 1 joueur sera autorisé par voiturette.

Football

Taper dans un ballon pour se faire des passes entre amis n’est pas interdit, les matches de foot le sont.

Tennis

Il faudra aussi arriver habillé en tenue et avec son propre matériel dans les centres avec des terrains totalement découverts. Chacun devra servir avec ses propres balles marquées d’un signe distinctif. Il ne faudra pas oublier de nettoyer le banc ou la chaise avec un désinfectant avant et après avoir joué.

Toutes ces mesures seront en vigueur, au moins jusqu'au 2 juin.