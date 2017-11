Virgin Tonic : De quoi rêvent le plus souvent les hommes ?

Si les hommes et les femmes sont similaires et complémentaires, ils sont à la fois très différents. On en parle d'ailleurs très souvent tous les matins dans le Virgin Tonic aux côtés de Camille Combal et de toute l'équipe. Et si l'on sait que les femmes mentent plus souvent que les hommes pour ne pas faire l'amour, c'est loin d'être la seule différence. D'ailleurs, on parle aujourd'hui des rêves des hommes. Sachez qu'ils ressemblent en majeure partie à des scénarios de films d'actions ! Les hommes ont tendance à (pas du tout cliché) rêver de tremblements de terre, d'éruption, de courses poursuites et autres scénarios d'aventures, de péripéties surréalistes ou démesurées.

De leur côté, les femmes ont elles tendance à rêver de manière pragmatique et très réaliste. Elles vont davantage rêver de problèmes de la vie de tous les jours, avec un réalisme assez déconcertant et dérangeant, surtout lorsqu'il s'agit de cauchemars. On y trouvera alors des rêves de disputes (couples, familles, etc), de séparation, de disparition d'enfants, de trahison... Faisons le test ! De quoi avez-vous rêvé cette nuit, si vous parvenez à vous en souvenir ?