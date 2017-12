Virgin Tonic : De quel côté du lit faut-il dormir pour être heureux ?

Si vous dormez seul, alors vous n'aurez aucun problème. Par contre, si vous dormez à deux et qu'en plus, vous dormez du côté droit, attendez-vous à vous battre dans les soirées à venir. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'une étude atteste que dormir du côté gauche rendrait plus heureux. Le fabriquant de matelas Sealy (basé en Angleterre) a décidé d'étudier 1000 personnes ainsi que leur comportement vis-à-vis du sommeil. Et visiblement, le côté que vous occupez dans le lit jouerait sur "votre humeur" et sur votre "perception du monde" - oui, rien que ça.

La conclusion de l'étude est très simple : selon les chercheurs, les personnes dormant du côté gauche du lit auraient "8% de chances d'avoir de bons amis, d'aimer leur travail, 4 % plus de chances de se réveiller de bonne humeur et 9,5 % seraient plus sujets à avoir une attitude positive face à la vie", explique The Huff Post Québec. Alors que si vous dormez du coté droit, vous aurez plus tendance à être pessimiste. Ce soir, vous saurez quoi faire si vous n'êtes pas du bon côté !