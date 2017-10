Virgin Tonic : David est le troisième gagnant de la semaine, il remporte 10 000 euros cash !

C'est les fêtes avant l'heure sur Virgin Radio ! Depuis lundi, Camille Combal et l'équipe du Virgin Tonic vous offrent 10 000 euros cash chaque matin du 23 au 27 octobre et la magie continue encore jusqu'à vendredi ! Encore 30 000 euros cash sont à gagner ! Alors après David, Audrey et Aurélie, qui sera le plus rapide et entendra le signal le premier ? C'est ce que nous allons découvrir ensemble ! Pour avoir une chance de gagner, soyez bien attentifs ! Il vous faudra être le premier à composer le numéro donné lors de la tombée du signal ! Bonne chance à tous et bonne matinée !

Ne vous en faites pas, on remet ça demain !! #VirginTonic https://t.co/Ui8ZO7BRKJ — Virgin Tonic (@VirginTonicOff) 25 octobre 2017

On a à peine commencé l’émission que le signal est tombé et c’est David qui gagne 10.000€ ???????????????? @VirginTonicOff pic.twitter.com/ME5c1czL37 — Camille Combal (@CamilleCombal) 25 octobre 2017

Et voilà David est le 3ème gagnant et il est très ému! et ns aussi du coup @VirginTonicOff #VirginTonic ????☎Bravooooo???????????????????? pic.twitter.com/T6XaGWb9Hj — Team Virgin Tonic (@teamvirgintonic) 25 octobre 2017

Le signal vient de tomber, on y croit pas et David non plus ! Très ému, David, gendarme, repart avec 10 000 euros cash ce matin ! Il a été le plus rapide à composer le numéro donné dans le signal ! "C'est vraiment du bonheur, je vous aime tous." Il a commencé le travail plus tôt pour pouvoir téléphoner d'un téléphone fixe au bureau. Camille Combal et l'équipe du Virgin Tonic seraient-ils en train d'augmenter la productivité en France ?! Incroyable. Pas de retrait de point pour lui aujourd'hui ! Félicitations David !

Et si le 3ème gagnant était un garçon aujourd'hui ? En tt cas restez bien à l'ecoute les copains ????☎???????????????????? @VirginTonicOff #VirginTonic pic.twitter.com/BR8yAtpQNU — Team Virgin Tonic (@teamvirgintonic) 25 octobre 2017

1er loyer pour Nadège! ???????? Un peu bougonne pourtant c'est une journée qui commence très très bien???????? ???????????????? @VirginTonicOff #VirginTonic pic.twitter.com/PhcwED6zj6 — Team Virgin Tonic (@teamvirgintonic) 25 octobre 2017

On félicite Nadège, qui remporte le premier loyer ce matin à 7h20 ! Si elle s'est levée légèrement "chafouine", elle a rapidement changé d'humeur ! Originaire de gap, Nadège, aide-soignante remporte donc la somme de 607 euros !

Salut l équipe!!! Aller c est partie pour une bonne matinée à votre écoute. En repos, on va tenter les 10 000€ — floflo (@florence_thiery) 25 octobre 2017

C’est parti pour une nouvelle matinée tous ensemble ! Avant 10h le signal des 10.000€ va tomber... ready ? #VirginTonic pic.twitter.com/rF6if4J1ir — Virgin Tonic (@VirginTonicOff) 25 octobre 2017

Aussi, en attendant le signal, Camille Combal continue de vous offrir votre loyer (à 7h20, 8h20 et 9h20). En plus de surveiller votre téléphone, vous devrez être attentif au signal de la ligne rouge ! Bientôt le premier loyer, vous êtes prêts ?