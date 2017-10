Virgin Tonic : Dans Pas-de-Calais, il se fait flasher 156 fois... par le même radar !

On ne va pas se mentir, nous nous sommes tous déjà fait flasher. Ca arrive mais le plus souvent, on se souvient de l'emplacement exact du radar. Du moins, on essaie. Mais dans le Pas-de-Calais, ce motard a fait mieux (ou pire ?) que n'importe quel automobiliste... il s'est fait flasher 156 fois par le même radar - entre septembre 2014 et décembre 2015. Notez que le motard a même été flashé à 240km/h alors que cette portion est limitée à 90.

Malgré tout cela, difficile de vraiment connaitre l'identité du motard en question. Les gendarmes ont fini par interpeller un homme âgé d'une quarantaine d'années. Au tribunal, ce dernier nie être le motard recherché : «On cherche un coupable. Je suis passé au mauvais endroit au mauvais moment», s'est-il défendu d'après le Parisien. Pour les juges, c'était un exemple de mauvaise foi. Le jugement sera rendu en janvier et en attendant, on vous somme de faire attention ! Vous ne le savez peut-être pas mais il se pourrait qu'un jour, les radars soient cachés dans les poubelles ! Alors ouvrez l'oeil !