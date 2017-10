Virgin Tonic : Dans le Haut-Rhin, le ramassage scolaire se fait avec des ânes !

Motiver les enfants à aller à l'école, ce n'est pas toujours évident. En Alsace (et plus précisément dans le petit village de Uffholtz), les élèves testent une toute nouvelle façon de se rendre en classe. Le principe est assez simple : ils s'y rendent en groupe, entourés d'adultes. En fait, comparé à un ramassage dit 'normal', rien ne change. Mais dans ce cas précis, des ânes participent au déplacement. Au premier abord, on pourrait se demander ce qui a bien pu motiver les organisateurs d'un tel périple : l'idée est d'inciter les élèves à se rendre à l'école à pied.

Pour l'heure, le concept est encore en phase de test et d'expérimentation (et ce, jusqu'aux vacances de la Toussaint). Evidemment, les enfants ne réitèreront pas l'expérience cet hiver. Par contre, au printemps, il se pourrait que les ânes tirent une charrette afin de leur permettre de déposer leurs cartables. Alors, ça donne envie de retourner à l'école ?