Virgin Tonic : Dans cette entreprise, on tire le PDG au sort et c'est brillant

Le monde de l'entreprise serait-il en train de changer ? Récemment, le meilleur patron du monde (si, si) offrait des primes à ses employés pour célébrer les 25 ans de son entreprise. Aujourd'hui, on découvre que dans la Creuse, ce sont les employés qui élisent leur PDG. Et le plus beau, c'est qu'ils ne votent pas : ils tirent au sort. Ambiance Bois est une entreprise installée depuis 30 ans dans la Creuse et visiblement, elle n'est restée figée dans le passé. Là-bas, les employés choisissent aussi leurs horaires et surtout, ils touchent le même salaire.

Toutes les entreprises ne pressent pas leurs employés comme des citrons. Chez Ambiance Bois par exemple, on mise tout sur l'égalité des salariés et surtout, on évite la compétition malsaine. Mais ce qui rend cette compagnie encore plus particulière, c'est le fait que son PDG soit tiré au sort : tous les deux ans, un nouveau directeur général est élu et oui, il touche le même salaire que les employés. "Toutes les décisions se prennent de manière collégiale et tout le monde est susceptible de devenir PDG. Je l'ai moi-même été", explique Chantal (une employée) au Parisien. "Le patron n'a pas de voix prépondérante et, honnêtement, il ne sert pas à grand-chose. On porte le chapeau, c'est tout". Ah, si toutes les entreprises pouvaient s'en inspirer...!