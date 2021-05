Virgin Tonic : D'où vient le terme 'fayot' ?

Vous le savez, chaque matin, Clément prend le temps de nous éclairer de son savoir. Cette fois, on se penche sur une expression bien connue : pourquoi dit-on "faire son fayot ?"

Croyez-le ou non, cette expression est née de la marine militaire au XIXe siècle. "En raison de leur coût très faible et de leur facilité de conservation, les fayots étaient très souvent servis à bord en guise de repas. Ils n’étaient que rarement appréciés par les marins du XIXe siècle", explique ainsi Europe 1. Or, malgré les conditions alimentaires, tous s'engageaient de nouveau... devenant ainsi des fayots... ce que l'on pourrait traduire par "des personnes peu contrariantes et soumises au chef".

Comme ça, vous le saurez !